Freccero c’aveva visto lungo | ora Rai 2 è sempre più radiofonica

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia (foto US Rai) Si è (s)parlato spesso della discutibile gestione di Rai 2 di Carlonel 2019, quando era direttore di rete e non esistevano le divisioni per generi (bei tempi!). “Ci ha tolto Mezzogiorno in Famiglia”, lamentavano alcuni; “Ci ha imposto la ‘tassa’ Tg2 Post”, aggiungevano altri. Ma non solo: riportò sul secondo canale Simona Ventura e, soprattutto, spalancò la conduzione a Stefano De Martino. Mosse criticabili, alcune anche contestabili, ma ce n’è una che in pochi (gli) ricordano e che invece a nostro avviso è stata la migliore, per intuito e resa: aver creduto e puntato sull’intrattenimento quotidiano di Radio 2.pescò in radio Radio2 Social Club, piazzandolo ogni mattina, dal lunedì al venerdì, alle 8.45. Un appuntamento in differita (Rai 2 propone la puntata in onda il giorno ...