‘FraudGPT’ | Chatbot malevolo ora in vendita sul Dark Web

(Di giovedì 27 luglio 2023) Soggetti minacciosi, approfittando della popolarità di ChatGPT, hanno lanciato uno strumento hacker che offre servizi disimili all’applicazione reale basata su un’app di intelligenza artificiale generativa, ma mira specificamente a promuovere attività malevole. I ricercatori hanno trovato annunci pubblicati sulWeb per uno strumento hacker basato sull’intelligenza artificiale chiamato “FraudGPT,” che viene venduto su base abbonamento ed è circolato su Telegram dal sabato, come rivelato da Netenrich in un post pubblicato il 25 luglio. FraudGPT parte da 200 dollari al mese e arriva fino a 1.700 dollari all’anno ed è progettato per aiutare gli hacker a condurre le loro attività malvagie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’attore afferma di avere già oltre 3.000 vendite e recensioni confermate per FraudGPT. Un altro strumento ...