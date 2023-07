Frattesi | «Gol? Spero di farli in stagione! Una difficoltà non vista»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)è andato innell’amichevole Inter-Al Nassr, il suo primo in nerazzurro seppur ancora non in gare ufficiali. Il centrocampista preso dal Sassuolo, nell’intercon Inter TV, dà un giudizio su quanto avvenuto a Osaka. PRIMO– Davideè contento per aver segnato in Inter-Al Nassr, pur essendo solo un’amichevole: «Sicuramente è una bella sensazione, però sono contento sia servito a pareggiare. Questo comunque è calcio di luglio, neanche d’agosto, quindi conta relativamente. Speriamo diquando inizierà la stagione. Il caldo? Non è facile neanche per un tempo, perché c’era un caldo qui pazzesco. Dalla TV non ci si rende conto del caldo che c’è e dell’umidità che fa, poi ancora siamo in preparazione quindi i carichi sono tanti e le gambe sono impallate. ...