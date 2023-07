Frasi sulla leggerezza | le citazioni che ci ispirano a vivere senza pesi

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lapuò essere la nostra forza? Assolutamente sì. Fin troppo spesso ci dimentichiamo l’importanza di regalarci un sorriso, di alleggerirci le spalle daiche ci portiamo, che ci trasciniamo, come fantasmi. Le, invece, ci mostrano la possibilità di migliorare la nostra esistenza mediante piccoli passi: liberarsi dainon è facile, ma non è nemmeno impossibile. DiLei ha raccolto lee gli aforismi più belli: un modo per ricordarci che, quando tutto va male, un sorriso può sempre farci rinascere.: le più belle Uno dei maestri dellaè stato Italo Calvino, che mediante ...