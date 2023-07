Francesco Nozzolino pubblica la sua nuova canzone | Voglio l’uccello

4 anni dopo Mi piace la zucchina e 3 anni dopo Pesce e pesce po po po, la chiusura di una trilogia musicale firmatache in confronto il trittico discografico di Marco Mengoni è niente.Anche i colleghi dello show non hanno tardato a dimostrare affetto all'ancora giovane Emanuele, a cominciare dal solare, conosciuto anche lui all'interno dello show Mediaset con ...Non è mancato l'addio di, per anni parte del "minimondo" del programma di Canale5: "Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro , quanto ci siamo ...