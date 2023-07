FOTO – Inter | dopo l’Al-Nassr spazio ai saluti | due si ritrovano!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ha disputato in Giappone la sua prima amichevole asiatica contro, sfida che ha visto andare in gol Frattesi. Al termine della partita due nerazzurri si ritrovano insieme a Cristiano Ronaldo, vale a dire Cuadrado e Calhanoglu– L’di Simone Inzaghi non è andata oltre l’1-1 contro gli arabi del, nuova squadra di Marcelo Brozovic. Primo gol nerazzurro per Davide Frattesi, che ha certamente ben impressionato. Al termine della partita c’èpere ritrovamenti. Due nerazzurri, Juan Cuadrado e Hakan Calhanoglu, si sono intrattenuti con Cristiano Ronaldo, stella indiscussa del campionato saudita. Per il colombiano non è di certo la prima volta dato che è stato un suo compagno alla ...