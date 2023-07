FOTO ? Cuadrado | «Primi minuti con l’Inter | buone sensazioni!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha preso parte oggi, nella ripresa, a Inter-Al Nassr e via social ha poi commentato personalmente l’impegno in amichevole.SENSAZIONI ?ha giocato oggi in amichevole, la prima della tournée in Giappone, contro l’Al Nassr. Nella ripresa in campo è subentrato anche Juan. Su Instagram, in unacon l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, il giocatore ha scritto: «conContinuiamo a prepararci per essere al 100% ».su InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...