Forza Italia Ponte | preoccupazioni su mancate erogazioni idriche da parte di GeSeSa

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alle difficoltà nell’erogazione del servizio idrico dadi GE.SE.SA. SpA, ritengo sia fondamentale esprimere le nostreriguardo alla mancanza di chiarezza sugli orari di apertura/chiusura dell’erogazione e agli inevitabili disagi che ne derivano per i cittadini. L’amministrazione di GE.SE.SA. SpA,seppur possa essere comprensibilmente in difficoltà nelle fasi più critiche dell’anno, dovrebbe garantire una comunicazione trasparente e puntuale sugli orari di erogazione; invece al contrario, riscontriamo una mancanza di coerenza comunicativa, causando notevoli inconvenienti a coloro che si organizzano in base a tali informazioni. Emerge altresì chiaramente come l’azienda sia stata vittima di una gestione politica che si è dimostrata sorda ai legittimi bisogni e alle richieste dei cittadini. Tale ...

È invece l'acme dello scontro sui posti di governo tra il dominus die la premier in pectore, forse il momento di lite più violenta che si sia registrata nel rapporto ventennale tra i ...... Spagna ed, Polonia, Svezia e Lituania dove sono stati ottenuti tutti i documenti come ...fallimenti europei e le accuse statunitensi in occasioni per dimostrare ancora di più la propriae ......"Il necessario cambiamento di paradigma nella gestione del rischio emerge con maggiorein un ... ha dichiarato Stefano Minini, Partner risk & advisory services di BDO. "Il Global Risk ...

Sondaggi politici, finisce l’effetto Berlusconi: si ferma l’ascesa di Forza Italia. Si allarga il divario Cal… la Repubblica

Il conduttore e compagno ha finalmente ottenuto il trasferimento a Roma. E ora che l'ha ottenuto non si è risparmiato due uscite non felicissime. Certo non ...«Finalmente è approdata in aula alla Camera la mia proposta legge sull' oblio oncologico. Una legge che vuole cancellare una vera e propria discriminazione».