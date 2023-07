Formia Pedemontana | consigliere regionale Mitrano al lavoro per la realizzazione dell’ infrastruttura

(Di giovedì 27 luglio 2023)– Si apre uno spiraglio per ladelladi. A comunicarlo il Presidente della VI Commissione della Regione Lazio Cosmoal termine di un incontro a cui hanno partecipato l’ing. Marco Moladori, Responsabile della Struttura Territoriale Lazio ANAS S.p.A., e l’ing. Luca Marta, Dirigente della Regione Lazio Area infrastrutture viarie L'articolo Temporeale Quotidiano.

Cosmo Mitrano: “Spiraglio per la realizzione delle Pedemontana a ... Lunanotizie

FORMIA – Il Comune di Formia non si costituirà parte civile nel processo che si aprirà il prossimo 24 gennaio per l’ex sindaco Sandro Bartolomeo e gli altri sedici tra ex assessori e dirigenti comunal ...