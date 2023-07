FOOTMERCATO – Napoli accordo con Danso | contratto fino al 2027

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondoilha raggiunto l’intesa con il difensore: pronto unalda 3 milioni a stagione. Calciomercato. Ilsarebbe vicino a piazzare un altro colpo in entrata. Secondo quanto riportato dal portale, il club azzurro avrebbe raggiunto uncon il difensore Kevin. Il calciatore austriaco, attualmente in forza al Lens, avrebbe detto sì ad unquinquennale con ila giugno. L’ingaggio dovrebbe essere di 3 milioni netti a stagione. Mancano solo gli ultimi dettagli con il Lens, che valutanon meno di 30 milioni di ...

Il Calcioha fatto un'offerta al Lens di 22 milioni di euro per Kevin Danso : questo è quanto riportato dal portale francese. Incoronato campione d'Italia , ilera alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Luciano Spalletti . Diversi tecnici sono stati contattati come Christophe Galtier . Ma è ...Contratto di Danso con ilSecondo quanto si legge su, Danso avrebbe raggiunto un accordo a 3 milioni netti a stagione fino al 2027 con il. Adesso bisogna convincere il Lens ...Calciomercato- Arriva un'ultim'ora per quel che riguarda ildagli esperti dicon le cifre della prima offerta dei partenopei per Danso . Kevin Danso è ad oggi il primo nome per sostituire Kim Min Jae e queste sarebbero le cifre della ...

Napoli accordo con Danso: contratto fino al 2027 napolipiu.com

Dalla Francia raccontano di un'offerta per il centrale austriaco che sarebbe felice di vestire l'azzurro: gli aggiornamenti ...I colleghi francesi di Footmercato sono sicuri: Danso ha detto di sì alla proposta di Aurelio De Laurentiis. Si cerca l'accordo col Lens.