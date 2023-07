Fiumicino L’idea | “Case Ater sul lungomare? Trasformiamole con la street art”

(Di giovedì 27 luglio 2023)– Trasformare ledelcon laart per mettere fine al degrado estetico. E’che Marco Spila, residente di, lancia alle Istituzioni locali: “Per chi vive a, le così dettepopolari delidentificano molto bene quel tratto di territorio che affaccia sulla zona degli stabilimenti balneari e che, per troppo tempo è rimasto escluso da tutta una serie di interventi di riqualificazione. Gli stessi che, al contempo, hanno interessato negli anni molte altre zone del nostro comune, migliorando notevolmente la qualità della vita dei cittadini”. “Le palazzine, purtroppo – continua Spila -, versano in uno stato di notevole degrado estetico. Sono molti anni ...

