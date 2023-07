Fiumicino | al terzo piano senza ascensore | l’incubo di un’anziana disabile prigioniera in casa

(Di giovedì 27 luglio 2023)– “Al... mia madre in carrozzina è bloccata inda un mese e mezzo“. E’ il grido d’aiuto di Laura Gelsomini, la figlia diche in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it sfoga tutto il disagio da loro vissuto all’interno delle case Ater di via Vistola. “Mia mamma ha 84 anni – si legge nella lettera – è malata di leucemia e da circa un anno ha avuto un ischemia celebrale. Per uscire necessita di una carrozzina perché impossibilitata a fare le scale. Essendo la sua abitazione aldeve usufruire dell’, ma non può farlo perché è rotto. Anche dopo molte segnalazioni la situazione è rimasta invariata: mia madre è ...

... il 10 dicembre del 2022 è arrivato in Italia dall'Albania, atterrando all'aeroporto di. ... Ilarrestato è stato fermato mentre viaggiava in auto nei pressi della via Cassia. Il cognato ...Continua anche a Civitavecchia,e Ladispoli l'iniziativa di Poste Italiane "Etichetta la cassetta". Il progetto che nasce con l'obiettivo di correggere un fenomeno, quello delle cassette postali prive di nominativi, assai ...Nel corso di queste giornate, dove il principale aeroporto della Capitale è stato preso d'assalto dai vacanzieri, i Carabinieri della Stazione Aeroportohanno intensificato i servizi sia per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto pubblico non di linea e anche ogni forma di illegalità in tutta l'area dello scalo ...

Roma, 26 lug. (askanews) - Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia e la più sostenibile a livello globale, ha celebrato l'arrivo del ...