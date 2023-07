Fisco | che caos | pignorano i conti anche ai destinatari di cartelle pazze

(Di giovedì 27 luglio 2023) Contribuenti italiani nelin seguito al decreto che consente aldi pignorare icorrenti. I provvedimenti, al momento, colpisconodelle cosiddettee coloro i quali hanno ricevuto solleciti di pagamento pur avendo aderito alla Rottamazione quater. A lanciare l’allarme, in queste ore, è l’Associazione nazionale Commercialisti. “Abbiamo segnalato il problema qualche settimana fa perché è in corso un invio di milioni diesattoriali, parte delle quali irregolari perché già oggetto della Rottamazione quater. Ci aspettiamo adesso che la pubblica amministrazione provveda alla verifica puntuale della certezza del debito prima di procedere con azioni dirompenti, fino ad arrivare al pignoramento del ...

Contribuenti italiani nel caos in seguito al decreto che consente all'Agenzia delle Entrate di pignorare i conti correnti. I provvedimenti, al momento, colpiscono anche i destinatari delle cosiddette cartelle pazze e coloro i quali hanno ricevuto solleciti di pagamento ...

Per l'Agenzia delle Entrate scatta la pausa estiva, con il mese di agosto che segna lo stop per controlli e versamenti. Le cartelle esattoriali, insomma, vanno in "vacanza", ma solo ...Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “La sanità per una volta deve ‘fare bingo’, perché la pandemia pur avendo messo in luce la straordinaria generosità del nostro sistema sanitario nazionale ha anche mostrato ...