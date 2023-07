Firenze | il rombo degli aerei diventa incubo ' Abbiamo solo cinque ore di sonno'

Voli estivi anche alle una di notte. L'assessore Giorgio intanto chiede un incontro a Enac e ministeroUna zona rialzata per la band e il palco che si allunga con una penisola a forma diper fare ...STADIO SAN SIRO - SOLD OUT 12.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT 15.07.2023 -...Nel mezzo si sente il cigolio del cancello, ildi un motorino e il sibilo del portellone del ... leggi anche Bambina scomparsa a, nuove perquisizioni in corso Il presidio aNegli ...

Firenze, il rombo degli aerei diventa incubo. "Abbiamo solo cinque ... LA NAZIONE

Firenze, 27 luglio 2023 - Cinque ore di sonno appena. Se va bene. Il diritto al riposo notturno non è certo salvaguardato per i residenti nell’area di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge che, dopo ...