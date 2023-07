Fiorentina | pressing su Nzola

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lavuole fare un nuovo innesto in attacco. E nelle ultime ore il club viola ha riallacciato i contatti con lo Spezia per

Il difensore centrale mancino ex, fa sapere il club inglese, ha firmato un contratto ... LECCE - RAMADANI- Corvino insul 27enne Ylber Ramadani, mediano dell'Aberdeen, che ...E il presidente ha deciso di accontentarlo: oggiper il regista - Ricci del Torino , si ... Un'altra squadra che deve guardarsi dalla voracità della Premier è la. Pare infatti che il ...'Voetbol International' riferisce come i ciociari siano insul terzino sinistro del ... Ranieri rinnova con la FiorentinaLuca Ranieri ha rinnovato il contratto con la: firma fino al ...

Fiorentina, pressing su Parisi: offerti all'Empoli 12 milioni La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Sampdoria: la Fiorentina in caso di difficoltà ad arrivare su Audero virerebbe tutto su Montipò del Verona Uno dei nomi caldi per la porta della Fiorentina è sicuramente Emil Audero. Sec ...La Lega Calcio ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2023/24. Su 40 partecipanti alla fase finale (44 se si include la fase preliminare con le squadre di C), sono 8 le teste di serie della ...