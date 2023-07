Fiorentina | niente sconti dal River per Beltran C'è una clausola | i dettagli

La partita però non va nel senso sperato dalla giudice: "Billet 12 Pezzuti 10", le ...da fare: il plenum conferma la magistrata alla presidenza del Tribunale fiorentino con 17 ..."Lavorrebbe Demme e propone uno scambio con Castrovilli (26). Il Napoli riflette e non ... Senza spegnerla: l'Hertha vuole Demme così come a Garcia non dispiacerebbe perritrovare ...ritorno in Italia per lui, ripartirà dalla Ligue 1. 10.10 - Il mercato del Sassuolo comincia ... VENERDI' 21 LUGLIO 23.30 - Lasu Murillo del Corinthians come nome per sostituire il ...

Biraghi: "Niente drammi, ma non possiamo fare queste figure: siamo ... Quotidiano Sportivo

Concentrando l'attenzione sul reparto offensivo viola, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione su Arthur Cabral, finito nel mirino del Milan.La Fiorentina vuole Demme e ha proposto al Napoli uno scambio con Castrovilli. Il club di De Laurentiis riflette, ancora nessuna risposta ...