Fiorentina | a Firenze cresce l’attesa per la decisione dell’Uefa sulla Juventus

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Aper le imminenti decisionisul caso. In giornata, infatti, è arrivato il comunicato riguardante il Barcellona, ammesso alle coppe, e per questo motivo diversi tifosi hanno iniziato a far partire un tam-tam mediatico, affermando che per il parere sui bianconeri sia ormai questione di ore o di giorni. Se la Juve dovesse essere squalificata per un anno dalle competizioni europee, sarebbero infatti proprio i viola a subentrare in Conference League, in virtù dell’ottavo posto in campionato. In questa competizione, i toscani di Italiano hanno già giocato nella passata stagione, arrivando fino alla finale poi persa contro il West Ham a Praga. SportFace.