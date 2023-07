Fiamme da uno scantinato | in fumo una parte della ex Reggiani

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bergamo. La prima colonna diè stata segnalata verso le 17.30 di giovedì 27 luglio alla ex. Immediato l’allarme dei vicini che ha portato sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e la polizia locale. Lesono state ben visibili dagli automobilisti che percorrevano la circonvallazione Plorzano e secondo una prima indicazione dei vigili del fuoco, il tutto sarebbe partito da uno. Per sicurezza gli agentipolizia locale hanno chiuso via Tito Legrenzi.

... 8 per la Sicilia, 7 per Calabria, 4 per la Sardegna, 3 per la Puglia,ciascuno per Abruzzo e ... spegnere ledal cielo diventa l'unica alternativa possibile. Purtroppo i canadair che si sono ...LeGialle bo hanno ricostruito che nel corso del ventennale percorso giudiziario che lo ha ... tra i qualiyacht di 28 metri, circa otto milioni di euro su conti correnti esteri, numerosi ...... ad Augusta, fa il giro del mondo, così come la notizia della donna morta di black out "dei ... Alta tensione Episodio finale di una due giorni ad altissima tensione, per le, l'aria ...

Il Sud in fiamme. Nel Salento a fuoco la pineta di Ugento. Foto virale dei vigili del fuoco stremati - Turismo: piovono le disdette in Sicilia, Schifani accusa stampa estera - Turismo: piovono le disdette in Sicilia, Schifani accusa stampa estera RaiNews

Interi territori in fiamme. Un'estate bollente resa infuocata da numerosi incendi che stanno coinvolgendo varie regioni del Sud Italia. Lo zampino dell'uomo sembra evidente. Danni incalcolabili, la na ...Esausti ma soddisfatti per l'affetto della gente. E perché ce l'hanno fatta di Carmelo Caspanello Dei giorni tragici appena trascorsi non rimarranno impresse nella nostra mente solo le immagini di Mes ...