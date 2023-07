Festival delle Sagre 2023 Asti | esperienza culinaria e rievocazione storica

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 luglio 2023)– Il 9 e 10 settembre gastronomia e tradizione si incontrano adcon l’edizionedel, insieme al Palio die alla Douja d’Or, uno degli eventi di punta del settembregiano. Un intero weekend per rivivere le atmosfere del mondo contadino tra Otto e Novecento attraverso esperienze culinarie e unadavvero unica in Italia. Per tutto il weekendospita in Piazza del Campo del Palio la più grande osteria a cielo aperto d’Italia. 26 pro loco del territorio portano in piazza il meglio della tradizione enogastronomica piemontese. Dall’antipasto al dolce, sabato e domenica verranno servite solo ed esclusivamente ricette tramandate di generazione ...