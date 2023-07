Festa Juve | via un altro esubero | si chiude il colpo in uscita

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lantus è pronta a entrare nel vivo di questa sessione di calciomercato: è a un passo ilinche può aiutare la società bianconera ad acquisire più forza per il mercato in entrata. Una stagione che rischia di segnare una nuova era per lantus, che riparte dal tecnico Massimiliano Allegri ma che ha accolto frattanto diverse novità all’interno della sua dirigenza. E non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando il caos che ha coinvolto la Vecchia Signora negli scorsi mesi. Figura su cui la piazza bianconera confida in questo nuovo corso è il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è stato ufficializzato poco meno di un mese fa come nuovo uomo mercato dei bianconeri. L’obiettivo è quello di piazzare gli esuberi per poi procedere con i nuovi rinforzi, per alleggerire il monte ingaggi e per ...