Ferrovie | pagamenti Pa | giustizia | energia | ecco come cambia il Pnrr La proposta di Fitto in 152 pagine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il documento propone di far slittare di 15 mesi la riduzione dei tempi di pagamento della Pa, che entro fine anno avrebbe dovuto liquidare sempre le proprie fatture in 30 giorni (60 per la Sanità). Più tempo viene chiesto anche per l’accelerazione nelle aggiudicazioni degli appalti su cui pesa il «cambio di sistema» determinato dal nuovo Codice

Non prevediamo modifiche all'importo complessivo deiche l'Italia dovrebbe ricevere nel ... dagli asili nido alle: sono dieci gli obiettivi intermedi della quarta rata , che in ...... la rete dellead alta velocità in Cina come era nel nel 2008 e come era nel 2020: la gran ... un'attività che aumenta iai ricchi azionisti ma non riesce a produrre nulla di valore ...Ci sono realtà al passo con i tempi, tipodello stato, ma moltissime altre entità sono in ... "il problema del ritardo deinon è strettamente legato al Pnrr, ma dato che il Piano ha ...Il documento propone di far slittare di 15 mesi la riduzione dei tempi di pagamento della Pa, che entro fine anno avrebbe dovuto liquidare sempre le proprie fatture in 30 giorni (60 per la Sanità). Pi ...«Il Veneto è stato colpito duro, per l’ennesima volta in pochi giorni. Questa notte, a più riprese, una serie di tempeste si sono scatenate sulla nostra Regione. Non ...