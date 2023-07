Ferlaino operato d’urgenza al naso Il figlio rassicura | «Ci siamo spaventati | ma sta bene»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 luglio 2023) Corradosta. L’ex presidente del Napoli ieri è caduto per le scale della sua abitazione fratturandosi il setto nasale. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è statoal. Are tutti è intervenuto ilLuca: «Ci, ma sta». “Brutta disavventura per Corrado. L’ex presidente del Napoli, 92 anni, ha avuto un incidente domestico per fortuna senza gravi conseguenze. L’Ingegnere è caduto dalle scale della sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele e si è procurato la rottura del setto nasale. È stato trasportato subito all’ospedale Policlinico dove è statoieri nel pomeriggio dall’equipe del dottor Luigi ...