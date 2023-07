“Fenomeni inspiegabili” Il Congresso Usa vuole la verità sugli Ufo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Chiamati a deporre tre ex militari. La “talpa” David Grusch: “Gli Stati Uniti sono in possesso di astronavi aliene”

Oggi Graves dirige il gruppo 'Americans for Safe Aerospace', una no - profit che da lui stesso fondato per 'incoraggiare' i piloti a segnalare'. Iscriviti alla newsletter - - > ...È un mistero lungo ormai decenni, se si prende come inizio della moderna ufologia il 1947, l'anno del (presunto) incidente di Roswell, quello in cui un disco volante si sarebbe schiantato nel deserto ...

Ascoltati tre testimoni che raccontano: "Gli avvistamenti sono di routine non casi isolati". Grusch, ribattezzato la talpa degli Ufo: "So di astronavi aliene e del rinvenimento di resti biologici non ...Capitol Hill, la Camera dei Rappresentanti Usa ha aperto le porte a un panel di testimoni formato da veterani dell’esercito Usa che hanno avvistato nei mesi scorsi Ufo ...