Federica Pellegrini e Matteo Giunta aspettano una bambina

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sarà femmina la primogenita della coppia, come ha confermato il futuro papà. La nascita è prevista tra dicembre e gennaio. Tutti in famiglia sono al settimo cielo, a partire dall'ex nuotatrice: «Felice e molto serena»

Tanto che da ieri non si parla d'altro, se non del record del 200 metri stile libero sottratto adopo 5.110 giorni. Un passaggio generazionale . Crescita senza freni . Giochi ...Morini out Nelle semifinali dei 100 sl donne, torna Mollie O'Callaghan, che ieri ha cancellato il record del mondo deiin 1'52'85, ed è seconda per 4 centesimi dall'olandese ...è incinta, confermate tutte le indiscrezioni e lei lo ha detto ufficialmente con un post bellissimo. La sua smentita mattutina aveva confuso i fan Da un poco di tempo si ...

La nuova regina dei 200 stile libero (che s’è messa un altro oro al collo con la 4x100 e ha rifissato il record con la 4x200) rimane una ragazza semplice, amante dei bei vestiti ma con in testa solo a ...Federica Pellegrini conferma la gravidanza: svelato (anche) il sesso del bebè. Le dichiarazioni della mamma della Divina ...