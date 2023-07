(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Fabio, in un video postato sul suo profilo Instagram, annuncia che presto aprirà i nuovidiChe Fa’ ”” dalla Rai, dice il conduttore. Il marchio del programma, traslocato sul Nove, è infatti di proprietà dello stesso conduttore e di Banijai. ”Come visto idiChe Fa’ non sono attivi – spiega– anzi alcuni sono stati addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti”. ”Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto – continua il conduttore su Instagram – Nel caso non ...

"Come avete visto isocial di Che tempo che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati ... non da alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto", ha spiegato nel video. "Nel caso in cui non ...La Rai oscura idi Che Tempo che fa erosica: "Un po' tardivamente" Questa parole non sono state ben digerite da Barbara d'Urso che, ora, ha replicato duramente: 'Io parlo alle famose ...Nelle ultime ore, Fabioha rotto il silenzio spiegando ai suoi fan cosa sta succedendo alle pagine social della sua trasmissione Che tempo che fa . 'Come avete visto isocial di Che tempo che fa non sono attivi,...

Fazio: "Profili social 'Che Tempo Che Fa' impropriamente oscurati" Adnkronos

«Come avete visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto no ...Qualche giorno fa aveva creato scalpore la mossa della Rai: cambiare foto e immagini a tutti i profili social di Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, che andrà in onda sul Nove da o ...