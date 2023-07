Farmaci | Mepolizumab unica terapia di precisione per le malattie eosinofile

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Vaghi: "L’anticorpo monoclonale agisce in maniera diretta sul fattore eziopatogenetico predominante, l’interluchina 5, ed è ben tollerato ne lungo periodo". Berti: "Il farmaco biologicoblocca meccanismo d’azione della granulomatosi eosinofila con poliangioite"è unadiper le, ovvero tutta una serie di patologie, apparentemente lontane fra loro, che hanno però una base comune, e cioè l’infiammazione causata da una eccessiva presenza di eosinofili, globuli bianchi coinvolti nella risposta immunitaria. La ricerca in questi anni ha concentrato i suoi sforzi per trovare terapie nuove in grado di essere efficaci nelle diverse patologie come ad esempio l’asma, la rinosinusite con poliposi nasale, ma anche altre patologie rare, ...