Fagioli | «Essere alla Juve ed essere odiato è un orgoglio per me»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nicolòsi racconta: le dichiarazioni del giovane centrocampista in forzantus Nicolò, ai microfoni di DAZN, ha così parlato. Le dichiarazioni del giocatore della– «Indossare questa maglia è un onore, anche quando vai fuori e sei. Per me è motivo d’». RITIRO – «Mi piace correre, in campo se vuoi vincere devi correre. Il ritiro è sicuramente la parte più faticosa della stagione, perché devi ricominciare dopo le vacanze. Devi fare più fatica rispetto agli allenamenti durante la stagione. Però serve moltissimo per preparare al meglio le prime partite di campionato e per poi arrivare agli obiettivi finali». IN COSA SEI MIGLIORATO DOPO UN ANNO – «L’attenzione a livello difensivo. Penso che in ...