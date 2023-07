Fabrizio Corona e il retroscena su Belen Rodriguez e Stefano De Martino | “Ho incontrato Belen e mi ha detto che…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Continua a tenere banco la presunta rottura fraDe. Sebbene i due non abbiano ancora né confermato né smentito la crisi, la (ex?) coppia appare sempre più distante. Negli ultimi oggi ha preso il sopravvento anche il rumor che vedrebbe la showgirl Argentina fra le braccia di un altro uomo, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Sono in stati in tanti a commentare il gossip che sta infiammando questa estate già fin troppo rovente. Fra questi, sempre sul pezzo, anche, storico ex della. L’ex re dei paparazzi ha raccontato sul suo canale Telegram quale sarebbe il vero motivo della crisi della coppia: La verità è che come tutti noi,Deha dei segreti e i ...