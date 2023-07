Fabio Fazio striglia Rai sulla vicenda social | «All' improvviso tengono a CTCF»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 luglio 2023) La scelta di traslocare sul canale NOVE diha visto la Rai procedere con la decisione di trattenere i profilidi Che Tempo Che Fa. Gli account della trasmissione, sebbene il conduttore sia detentore del marchio poichè registrato, sono rimasti di proprietà della tv pubblica che ha estromesso l'intera squadra dalla gestione. In un primo momento sono stati trasformati in una sorta di archivio del programma andato in onda per 20 anni sui canali del servizio pubblico; successivamente sono stati chiusi. Questo giochino non ha motivo di esistere: ne è convintoche ha parlato di possesso immotivato da parte della Rai e reclamando la restituzione delle stesse. In un video pubblicato sui suoi profili ha dichiarato: "Come avete visto i profilidi Che Tempo Che Fa non sono attivi, ...