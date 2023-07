Fabio Fazio attacca la Rai | “Pagine social di ‘Che tempo che fa’ oscurate senza ragione | devono restituirle”

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Continua la disputa trae la Rai. La scelta della tv di Stato di chiudere ledi “Cheche fa” ha irritato il conduttore, da poco passato a Discovery. “Come avete visto i profilidiche fa’ non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti”, ha detto in un video pubblicato su Instagram. “Quello che è accaduto non ha alcunae non ha alcun vantaggio per chi l’ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano ache fa’. Insomma, un po’ ...