Fabio Cannavaro rileva il campo Paradiso | ci si è allenato per anni Maradona

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilè stato acquistato da. Perscenario degli allenamenti di Diego Armando, col suo iconico cancelletto azzurro, negli ultimiera finito in uno stato di profondo degrado, vittima di furti, vandalismo e ormai lontano dai fasti che furono e in condizioni fatiscenti. Il capitano dell’Italia campione del mondo ha confermato all’Ansa di aver proceduto con l’acquisto: “Adesso si può dire… le porte del Centrosi riapriranno. Oggi ho fatto l’atto, hoto il centrodi Soccavo. Ci provavo da 15. L’idea è quella di ripristinare il, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere”. ...

Verso la riapertura la struttura di via Vicinale Paradiso che, da fine anni '70 fino al fallimento del 2004, è stata la "casa" del Calcio Napoliha acquistato il Centro Paradiso di Soccavo, nella zona occidentale di Napoli. La struttura di via Vicinale Paradiso, abbandonata da anni, da fine anni '70 fino al fallimento del 2004 ..., che proprio sui campetti in erba del centro sportivo di Soccavo ha mosso i primi passi nelle giovanili del Napoli, ha rilevato la struttura attraverso la sua società. Come riporta ...Per anni è stato il teatro delle gesta in allenamento di Diego Armando Maradona prima di finire in uno stato di profondo degrado. Ora il campo Paradiso è stato acquistato dae si aprono nuovi scenari. A dare l'annuncio sui social lo stesso difensore dell'Italia campione del mondo: "Adesso si può dire... le porte del Centro Paradiso si riapriranno". "Oggi - ...

Per anni è stato il teatro delle gesta in allenamento di Diego Armando Maradona prima di finire in uno stato di profondo degrado. Ora il campo Paradiso è stato acquistato da ...L'ex capitano della Nazionale conclude l'acquisizione dello storico centro sportivo del Napoli, chiuso dall'estate 2004 dopo il fallimento del club azzurro ...