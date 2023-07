Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso | che gioia per i tifosi azzurri

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il lieto fine tanto agognato daidel Napoli è finalmente arrivato, con la storica struttura in procinto di essere riportata al vecchio splendore. Nelle menti deinapoletani si sa, il ricordo di Diego Armando Maradona e delle splendide gesta del Napoli targato anni ’80 sono impressi indelebilmente. Storiche diapositive che non andranno mai via rappresentano infatti il fulcro della passione azzurra, riversata per anni da quegli stessi supporter sull’iconico campo d’allenamento dei partenopei. Trattasi ovviamente dell’indimenticabileSportivo, da anni in disuso ed in rovina ma cui ritrovato splendore potrebbe ben presto profilarsi all’orizzonte.il, ...

Per anni è stato il teatro delle geste in allenamento di Diego Armando Maradona prima di finire in uno stato di profondo degrado. Ora il campo Paradiso è stato acquistato da Fabio Cannavaro e si aprono nuovi scenari. A dare l'annuncio sui social lo stesso difensore dell'Italia campione del mondo: "Adesso si può dire... le porte del Centro Paradiso si riapriranno". "Oggi - ...Dopo diciannove anni il centro sportivo Paradiso , di proprietà della vecchia SSC Napoli, va verso la riapertura. L'impianto è stato rilevato dalla società che fa capo a Fabio Cannavaro, il capitano della Nazionale campione del mondo, cresciuto su quel campo. L'accordo con le società di cartolarizzazione Portland e Leaseco One è stato siglato pochi minuti fa con il ...

