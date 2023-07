F1 | Laurent Mekies saluta la Ferrari Chi prenderà il suo posto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Con una nota stampa apparsa sul proprio sito ufficiale, laha annunciato la fine del rapporto con, che non è presente a Spa, dove domani inizierà il weekend del GP del Belgio 2023 di F1: il suoal muretto verrà preso da Diego Ioverno, nuovo sporting director della scuderia di Maranello. Il commiato: “Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderiadi. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni“. Il successore: “A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni dial muretto viene assunta da Diego ...

Da una gara Sprint all'altra, da Baku a Spa, per segnare i due momenti legati all'uscita didalla Ferrari . In Azerbaijan arrivò l' annuncio (per nulla gradito a Maranello) di Alphatauri, dell'ingaggio diquale team principal dal 2024. Alla vigilia del GP del Belgio, ...non è più direttore sportivo della Ferrari. Il francese lascia la rossa dopo oltre quattro anni di mandato. Lo ufficializza la scuderia stessa in un comunicato ufficiale: '...Ferrari, ufficiale l'addio diAdesso è anche ufficiale. Si è conclusa l'esperienza in Ferrari di, che non sarà presente al muretto a Spa - Francorchamps e cede parte dei suoi compiti a Diego Ioverno, nuovo direttore sportivo. Lo ha comunicato pochi minuti fa la Scuderia di ...

Ufficiale: Mekies lascia Ferrari, al suo posto Ioverno | FP FormulaPassion.it

Il tecnico francese andrà in Alphatauri, per Ioverno si tratta del ritorno a un ruolo nel quale ha già operato nel recente passato ...Dopo un lungo tira e molla, Ferrari ha ufficialmente annunciato nella giornata di giovedì che Laurent Mekies, attuale Racing Director del Cavallino, lascerà il team dopo quattro stagioni e mezzo. Fino ...