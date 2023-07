F1 GP Belgio Spa 2023 | Sainz | “Continuiamo a spingere | siamo nella direzione giusta”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Non abbiamo raccolto quanto il potenziale ci avrebbe consentito, ma sono convinto che stiamo lavorando bene, e personalmente sento di stare guidando meglio rispetto allo scorso anno. Dobbiamo continuare ache abbiamo preso perché sono convinto che sia quella, come abbiamo visto in Canada e Austria. Dobbiamo riprendere quel cammino e sono sicuro che ci sia tutto per poterlo fare”. Queste le parole del pilota Ferrari, Carlos, alla vigilia del weekend del GP dela Spa di F1: “Sarà un fine settimana particolarmente difficile per tutti i piloti. Avendo il formato sprint, il programma sarà molto compresso e avremo solo una sessione di prove libere, che non è granché per mettere a punto la macchina su una pista così ...

Dodicesimo appuntamento sulla mitica pista nelle Ardenne. Gli appuntamenti da non perdere: prove libere, qualifiche, gara Sprint e GPSe non sapessimo che oggi è il 27 luglio, apotremmo tranquillamente pensare di essere ad ottobre inoltrato. Le Ardenne oggi hanno accolto ...del weekend di gara del Gran Premio del2023, la ...Dopo il GP del2023 si conclude definitivamente l'avventura in F1 nel team Ferrari di Laurent Meekies. L'... con il quale lo Sporting Director, anche se non è fisicamente presente a, dice ...

Gp del Belgio, a Spa in pista i maghi della pioggia La Stampa

George Russell vuole ripartire dalla domenica di Budapest in vista del fine settimana del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del ...SPA - Max Verstappen - leader del Mondiale di Formula 1 con 110 punti di vantaggio sul compagno Sergio Perez - arriva in Belgio come logico favorito. Nell’ultimo GP prima della pausa ...