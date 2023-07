F1 GP Belgio Spa 2023 | qualifiche valide per gara domani in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ledel venerdìper ladel GP deldi F1 a Spa saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Tutto pronto per la terza qualifica anticipata al venerdì in virtù dell’inserimento della sprint al sabato, ma valida in ogni casomente per ladomenicale così come deciso quest’anno nei format speciali, che sono sei. Sarà dunque già tempo di assistere alla caccia alla pole, ma prima ecco le prove libere 1 che avranno inizio alle ore 13.30 di venerdì 28 luglio e saranno visibili intv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, consu ...

Ecco gli Orari F1 GP2023 con il via della gara in diretta Domenica 30 Luglio alle 15:00 su Sky e TV8, in streaming su Now. Dopo l'Hungaroring, è il momento di affrontare un altro storico circuito,, che ...Questo weekend infatti il Circus sarà protagonista in, sulla storica pista di- Francorchamps , per l'ultimo round di questa prima parte di stagione. Poi ci sarà spazio per la lunga pausa ...'E' sempre bellissimo correre innel tracciato di- ha dichiarato Piastri . Stiamo parlando di una pista davvero fantastica, e sono pronto a godermi il weekend con il format della Sprint ...

La guida al Gran Premio del Belgio della Formula 1 2023 a Spa-Francorchamps: il programma con date e orari delle sessioni in pista del dodicesimo ...