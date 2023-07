F1 | Gp Belgio Perez' Voglio recuperare punti persi | qui distacchi minimi'

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Dal punto di vista pèersonale ho avuti alcuni weekend non ottimali", ammette il pilota RedBull SPA () - "Complici le nuove gomme, isi sono ridotti e anche qui insaranno ...

... ammette il pilota RedBull SPA () - "Complici le nuove gomme, i distacchi si sono ridotti e anche qui insaranno minimi sia in qualifica che in gara". Queste le parole di Sergio, ...F1 2023, Gran Premio del: le previsioni meteo Venerdì 28 luglio Cielo: rovesci e temporali ... essendo nato a Hasselt nel 1997) a rimontare fino alla prima posizione, conche chiuse alle ...... il Gp del2023 sul mitico circuito di Spa - Francorchamps, in assoluto uno dei più amati ... Del resto, il suo inseguitore, il compagno di squadra Sergio, insegue a siderale distanza, con ...

F1: Gp Belgio. Perez'Voglio recuperare punti persi,qui distacchi ... Tiscali

'Dal punto di vista pèersonale ho avuti alcuni weekend non ottimali', ammette il pilota RedBull SPA (BELGIO) (ITALPRESS) - 'Complici le nuove ...Pronostici F1 GP Belgio 2023. Si corre a Spa-Francorchamps dove torna anche la Sprint Race. Verstappen domina, enigma Ferrari.