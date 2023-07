Queste le parole di Lando, numero 4 della McLaren intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Spa per il Gran Premio del. "Spa è uno dei ...continua la sua avanzata verso le prime posizioni, mentre la Ferrari mantiene saldamente la ... Orari F1 GPSpa 2023 TV8 in differita Venerdì 28 Luglio ore 21.30: Qualifiche Sabato 29 ...L'ultimo weekend di luglio, dopo le ferie, si corre in. Formula Uno, Leclerc dietro le ... Ma anche la casa inglese che sta dimostrando di crescere gara dopo gara con un Landoin grande ...

F1: Gp Belgio. Norris 'Adoro Spa, inaspettato lottare per podi e pole' Tiscali

SPA (BELGIO) (ITALPRESS) - 'Dopo l'inizio di stagione quasi disastroso era impensabile lottare per podi e pole position, anche se la macchina ...Pronostici F1 GP Belgio 2023. Si corre a Spa-Francorchamps dove torna anche la Sprint Race. Verstappen domina, enigma Ferrari.