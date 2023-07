(Di giovedì 27 luglio 2023) "La pole in Ungheria è stata fantastica, siamo ottimisti per questo weekend", spiega il pilota Mercedes SPA () - "La nostrasi può considerarefino ad ora, cercheremo di ...

Il pilota della Mercedes Lewisha parlato in conferenza stampa del GP di Spa , che entrerà nel vivo da domani alle 13:30 con le prove libere 1, ritornando sulla delusione nel GP di Ungheria : 'La pole di sabato è stata ......della Mercedes intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Spa per il Gran Premio del. "Siamo ottimisti per questo weekend - ha esordito-...Lewisarriva soddisfatto in, dove in questo weekend si svolgerà l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, dopo il buon risultato maturato in Ungheria che lo ha visto chiudere quarto ...

F1: Gp Belgio. Hamilton 'Stagione discreta, porteremo aggiornamenti' Tiscali

'La pole in Ungheria è stata fantastica, siamo ottimisti per questo weekend', spiega il pilota Mercedes SPA (BELGIO) (ITALPRESS) - 'La ...Pronostici F1 GP Belgio 2023. Si corre a Spa-Francorchamps dove torna anche la Sprint Race. Verstappen domina, enigma Ferrari.