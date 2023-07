F1 | GP Belgio 2023 | orari qualifiche | programma | tv | streaming 28 luglio

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ultimo appuntamento prima della sosta estiva ormai alle porte per la Formula Uno, che affronterà questo weekend il Gran Premio delvalevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Il circus torna dunque sulla magica pista di Spa-Francorchamps per un fine settimana in cui verrà adottato il format Sprint, quindi con duee due corse. Ilentrerà nel vivo già domani con la qualifica valida per la griglia della gara domenicale, mentre sabato si svolgeranno la Sprint Shootout e la Sprint con in palio i primi punti iridati (8 al vincitore) del weekend. Il favorito d’obbligo risponde ovviamente al nome di Max Verstappen, reduce da sette vittorie consecutive e con la possibilità di portarsi a -1 dal record di Sebastian Vettel (9 successi di seguito a fine 2013). Alle spalle dell’olandese ...