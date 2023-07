F1 | Ferrari Via Laurent Mekies | Diego Ioverno Sporting Director del team

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il francese non sarà presente in Belgio nel fine - settimana MARANELLO (MODENA) - La Scuderiasi separano. Il Racing, che non è presente in Belgio, lascia il ...

Nel cast anche Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabioe Paolo Rossi Pisu. Le riprese del ...neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per...Il francese non sarà presente in Belgio nel fine - settimana MARANELLO (MODENA) - La Scuderiae Laurent Mekies si separano. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. "A lui va il grazie di tutta ......in pista per un nuovo appuntamento del GT World Challenge Europe al volante della296 GT3 . ... Dopo i test di venerdì, la 3 Ore del Nurburgring scatta con 54 equipaggi iscritti alsabato 29 ...Il francese non sarà presente in Belgio nel fine-settimana MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - La Scuderia Ferrari e Laurent Mekies si separano.In Germania il quarto round stagionale della serie Endurance Cup. Il pilota varesino: "Puntiamo a un risultato positivo" ...