F1 | Charles Leclerc | “Dobbiamo lavorare sui dettagli per essere più veloci a Spa”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giorno di vigilia a Spa-Francorchamps per il weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista belga si prospetta un fine-settimana interessante. Il circuito delle Ardenne è tra i più spettacolari e complicati dell’intero calendario iridato e i piloti dovranno tener conto dalla presenza della terza Sprint Race stagionale, dopo quelle a Baku (Azerbaijan) e a Spielberg (Austria). La Ferrari, reduce da fine settimana molto difficili, si augura un po’ di ritrovare la retta via. Da questo punto di vista,si avvicina a questo impegno con grande motivazione: “Siamo tutti vicini, soprattutto in qualifica.concentrarci sui piccoliche possono avere una conseguenza sui risultati. Nel complesso siamo abbastanzae ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello“, ha ...

Il tracciato di Spa non è uguale a tanti altri dove ha corso. Sulla pista belga infatti il monegasco della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019, un successo però caratterizzato da un weekend drammatico a causa ...Sono le parole di, numero 16 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Spa per il Gran Premio del Belgio. "È sempre ..."Speriamo di essere competitivi in questo fine settimana. Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto". Cosìin avvicinamento al GP del Belgio. Interpellato in conferenza stampa sul momento non facile del team, il ferrarista ha risposto: "Sono tutti vicini, specie in qualifica e noi dobbiamo ...

