EYOF 2023 | ciclismo | Oro per Sanarini e argento di Magagnotti nelle prove in linea

... Le due sconfitte rimediate nella fase a giorni dell'European Youth Olympic Festival (), in ...I risultati e il calendario Tutte le partite si svolgeranno al Dras Sports Centre Lunedì 24 luglio......di riposo per la Nazionale under 19 maschile impegnata all'European Youth Olympic Festival (), ... I risultati e il calendario Lunedì 24 luglioOre 9.30, Pool A: Belgio - Italia 0 - 3 (15 - 25, ...Gli azzurrini chiudono al primo posto la Pool A La Nazionale under 19 maschile, impegnata all'European Youth Olympic Festival (), chiude al primo posto la Pool A e venerdì tornerà in campo per ...A quattro anni dall’edizione di Napoli, tornano le Universiadi con l’edizione asiatica di Chengdu (Cina), prevista nel 2021 e poi rinviata causa Covid. La Cerimonia di Apertura è prevista per il 28 ...Il Merckx più famoso nel mondo del ciclismo si chiama Eddy il “Cannibale”, ma ce n’è un altro, Axel, che è sempre più protagonista nell’ambiente delle due ruote grazie ai 45 giovani ciclisti che negli ...