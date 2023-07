Ex Inter | UFFICIALE | Longo riparte dalla Grecia

Ibiza (Eccellenza spagnola) e C. F. Sant Rafael (Serie D spagnola). Un anno più tardi, invece,... Nella prima decade di agosto dovrebbe tenersi la presentazionealla città della rosa ...L'ultima mossa realizzata dallo Shakhtar Donetsk complica ulteriormente i piani del club nerazzurroNuova frenata al mercato dell'dopo l'ultimo annunciodello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino, dopo aver respinto i primi sondaggi formulati dai nerazzurri per il giovane Anatolij Trubin, ha deciso di lanciare un ...Ionut Radu è ufficialmente un giocatore del Bournemouth . A renderlo noto è stato proprio il club inglese, che ha prelevato il portiere rumeno dall'in prestito con diritto di riscatto . Il 26enne si appresta dunque ad iniziare una nuova avventura in Premier League e potrebbe fare il suo esordio con le Cherries già in occasione dell'...

Inter, UFFICIALE: si ferma Mkhitaryan | Serie A Calciomercato.com

Dopo aver sedotto Milan e Lazio Kamada è entrato nei radar dell’Inter, il giapponese potrebbe essere l’ennesimo sgarbo sul mercato tra rossoneri e nerazzurri. Potrebbe sbloccarsi ...Nel merito della presunta offerta irrinunciabile arrivata dall'Arabia Saudita, la punta di Bahia Blanca ha spiegato: "Le proposte sono arrivate, ma sono felice all'Inter e a Milano e ho detto di no".