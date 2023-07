Evani | «Basta Nazionale | tutti fanno carriera | io no…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Chicco, vice di Roberto Mancini, ha deciso di dire addio alla. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport Vice di Roberto Mancini, con il quale ha condiviso le gioie europee e le disfatte mondiali, Chiccodicealla sua esperienza in. Lo fa con una punta di amarezza, trasmessa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: il mondo azzurro sta operando una trasformazione negli organici e lui si è trovato fuori. Tutto è nato da una telefonata con il Ct. COSA É SUCCESSO – «Mi ha telefonato Roberto, mi ha spiegato che la Federazione voleva cambiare e intendevano propormi lafemminile. Qualche giorno fa mi ha chiamato il segretario Vladovich per chiudere ufficialmente il rapporto. Lì è venuta fuori la proposta dell’Under 20. Mi sono preso un ...