La sorella di, Gessica racconta sui social: 'Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo ...In Sicilia la situazione a causa degli incendi è disastrosa: "Adesso purtroppo non sono con loro" La città in cui è nata è tra quelle più colpite: la 40enne piange devastataracconta tra le lacrime il dramma che si sta vivendo in Sicilia . Palermo, la città in cui è nata, è tra le più colpite dagli incendi. " Casa mia è in fiamme, la mia famiglia circondata "...: i suoi primi 40 anni, tra gioie, dolori e ...

Eva Riccobono in lacrime: "Casa in fiamme, mia sorella ha combattuto per salvarla" TGCOM

Eva Riccobono è in lacrime per gli incendi a Palermo che stanno devastando una vasta zona in cui si trova anche l'abitazione di famiglia.