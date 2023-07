EuroUnder20 di Atletica | convocati 95 Azzurrini per la gara di Gerusalemme

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma – Il vicedirettore tecnico delle squadre nazionali Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco deiper gli Europei under 20 diin programma dal 7 al 10 agosto. Il team azzurro sarà composto da 95 atleti, di cui 52 uomini e 43 donne. Tra loro, spicca la presenza del primatista italiano U20 e recordman europeo U20 del lungo Mattia Furlani, capace di 8,24 ad Hengelo, e 8,44 ventoso a Savona, il maggior salto di sempre al mondo, in ogni condizione, per un atleta juniores. Lo scorso anno, proprio a, ha conquistato un doppio titolo europeo nella categoria under 18 nel lungo e nell’alto. Sempre nel lungo, sarà presente la medaglia di bronzo dei Mondiali U20 di Cali Marta Amani e nell’asta la saltatrice Great Nnachi. In squadra anche altre medaglie individuali di2022 come il ...