(Di giovedì 27 luglio 2023) Chi ha accesso alla legge 104 può godere o meno dell’del pagamento del? Facciamo chiarezza in base a quanto previsto dalle norme attuali La Legge 104 affonda le sue radici nel 1992 e venne emanata allo scopo di mettere nero su bianco i principi e le regole nell’ambito dei diritti, dell’integrazione sociale e dell’assistenza della persona disabile. Di fatto questa legge quadro rappresenta l’insieme di regole a tutela degli individui disabili ma anche dei familiari che in svariate situazioni si prendono cura di loro quotidianamente. Con la legge 104 è possibile accedere all’del pagamento del? (grantennistoscana.it / fonte ansa)Si tratta dunque di una legge specificamente indirizzata alle persone disabili, ovvero a coloro che presentano, come sottolineato nell’articolo ...

... Ires; Iva; canone Rai e invio della richiesta didal pagamento del canone Rai per i ... Il 30 settembre e il 30 novembre è in scadenza il pagamento delsulle fatture elettroniche emesse ......in cui c'è l', come negli atti, le istanze o le dichiarazioni che riguardano il Terzo settore oppure per l'acquisto di prima casa per gli under 36. Quindi, su cosa si paga l'imposta di...In sostanza, la disparità di trattamento riguarda i veicoli trasformati dopo l'immatricolazione in quanto a questi veicoli, dopo i primi cinque didal, torna ad applicarsi il...

Esenzione bollo auto per 104: serve una percentuale di invalidità Grantennis Toscana

In quali casi Il bollo rappresenta uno di quegli obblighi a cui ogni persona proprietaria di auto è tenuta al di là del tipo di uso che ne faccia, in quanto rappresenta una tassa sul possesso. Ci ...Annuncio vendita Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V iMT ConnectLine nuova a Bassano del Grappa, Vicenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...