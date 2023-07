Enrico Brignano e la romanità che non c’è più | «Ormai ci siamo ridotti al “Bella fraté”»

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’attoreoggi racconta la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Partendo dalla sua infanzia a Dragona: «Famiglia piccolo-borghese, quel poco che avevi te lo facevi bastare. Papà faceva il fruttivendolo. Pulivo le verdure, spostavo le cassette. I bambini devono imparare, sennò crescono che non sanno fare niente, manco la pasta, non sanno se ci vuole l’acqua o si cuoce al sole. Per divertirsi c’era il campetto. O le giostre, alla festa patronale di Santa Maria Ausiliatrice, “Tieni ‘ste cinquemila lire e portami il resto”. La prima camera da solo l’ho avuta a 30 anni, quando sono andato via di casa». Nel colloquio con Giovanna Cavalli rievoca anche i viaggi a Roma per conoscere ragazze: «Puntavo sullo sfinimento, avevo due orecchie a sventola che levati, la giacca con due spalline grosse così, parevo Actarus di Ufo Robot». ...

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Faccio un salto all'Avana Gli italiani all'estero in una commedia esotica cone Francesco Pannofino. A Cuba per riportare a casa il fratello ...L'attoreoggi racconta la sua carriera in un'intervista al Corriere della Sera. Partendo dalla sua infanzia a Dragona: "Famiglia piccolo - borghese, quel poco che avevi te lo facevi bastare. ...Per la sua terza regia Una Commedia Pericolosa , come già per Tutta un'altra vita , Alessandro Pondi sceglie, per il ruolo del protagonista,, che si diverte a interpretare un aspirante agente segreto sulla falsariga di James Bond . Certo, il suo Maurilio Fattardi non ha le physique du rôle né il fascino di uno 007, ma fin ...

Enrico Brignano: «Non ci sono più i coatti buoni: ora la romanità è solo cafona» Corriere della Sera

Il giorno delle nozze le venne il colpo della strega. «Colpa dell’aria condizionata a -18. Un male cane. “Corri e porta il bisturi”, supplicai il dottore. La tata Laura mi ha fatto un siringone alle ...Enrico Brignano può diventare James Bond Secondo Una Commedia Pericolosa sì, anche se faticosamente. Il film, diretto da Alessandro Pondi e in uscita il 30 agosto, è stato presentato oggi ai giornali ...