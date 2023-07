Eni e SLB | intesa per monitorare le pipeline con un sistema vibroacustico

(Di giovedì 27 luglio 2023) Eni, tramite la sua controllata Enivibes, e SLB hanno siglato un accordo di licenza per la distribuzione a livello globale della tecnologia e-vpms (Eni VibroacousticMonitoring System), un innovativodi rilevazione delle onde vibroacustiche per svolgere in tempo reale attività di analisi, monitoraggio e identificazione di perdite dalle condotte. Enivibes amplierà la diffusione sul mercato della tecnologia proprietaria grazie alle competenze digitali di SLB e alla sua presenza in più di 100 Paesi. La licenza prevede l’installazione di e-vpms super il trasporto di idrocarburi liquidi e acque di produzione e permette di rilevare perdite dovute ad eventi esterni, come tentativi di effrazione o urti accidentali, a effetti di corrosione e a movimenti del terreno causati da scosse sismiche o eventi ...

Eni, firmata la partnership con Slb per commercializzare la tecnologia che controlla le perdite nei condotti Milano Finanza

(Teleborsa) - Eni, tramite la sua controllata Enivibes, e SLB hanno siglato un accordo di licenza per la distribuzione a livello globale della tecnologia e-vpms (Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring ...“Eni ed SLB uniscono le forze per portare la tecnologia e-vpms in tutto il mondo. Questo innovativo sistema di monitoraggio vibroacustico delle pipeline aiuterà a identificare e prevenire perdite, mig ...