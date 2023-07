Enea | con il ' cappotto verde' ai palazzi un grado in meno

(Di giovedì 27 luglio 2023) D'estate il '' sugli edifici riduce di oltre 1centila temperatura dell'aria in città. È quanto emerge dal nuovo studio, pubblicato sulla rivista 'Energy and Buildings', ...

I ricercatoridel dipartimento di Efficienza energetica hanno simulato tre scenari di ...all'abbattimento delle temperature prevede 12mila metri quadrati di tetti verdi in combinazione60mila ...ALESSANDRIA - Il presidente dell'Alessandria Calcio,Benedetto , ha scelto ancora una volta i suoi canali social per rassicurare i tifosi grigi e aggiornarli rispetto alle trattativepossibili nuovi soci: ' Vi sono due gruppi seri che possono ......circa 400 sensori che raccolgono una grande quantità di dati a ogni giro. I dati hanno persino giocato un ruolo chiave nella decisione di ingaggiare il venticinquenneBastianini dal team ...D'estate il 'cappotto verde' sugli edifici riduce di oltre 1 grado centigrado la temperatura dell'aria in città. (ANSA) ...Con il cappotto verde oltre 1 °C in meno d’estate in città: è quanto emerge da uno studio ENEA che ha calcolato l’efficacia contro le isole di calore.